¡ÖËÉºÒÄ£¤ò¿·³ã»Ô¤Ë¡×»ÔÄ¹¤¬Í×Ë¾ ºÒ³²Éü¶½¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¥¢¥Ôー¥ë¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã»Ô¤ÎÃæ¸¶»ÔÄ¹¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÀßÎ©¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡ØËÉºÒÄ£¡Ù¤ò¡¢¿·³ã»Ô¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¹ñ¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¸¶»ÔÄ¹¤Ï29Æü¸áÁ°¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¡¦ËÉºÒÄ£ÀßÃÖ½àÈ÷¼¼¤Î²Ï¹ç¹¨°ì¿³µÄ´±¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Í×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¸¶»ÔÄ¹¤Ï¿·³ã»Ô¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºÒ³²Éü¶½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½¼¼Â¡¢¿·³ãÂç³Ø¤Ê¤ÉËÉºÒ¤äºÒ³²°åÎÅ¤Î¸¦µæ¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëµ¡´Ø¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒÄ£¤ÎÀßÃÖ¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÀÖÂôÎ¼ÀµÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï7·î¤ËÅìËÌÃÏÊý¤äÆüËÜ³¤Â¦¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã»Ô Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµ¡Ç½¤ò½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¶Âç¤¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿·³ã»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç(Í¶Ã×¤Ë)¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¡×
ËÉºÒÄ£¤Ï2026Ç¯¤ÎÀßÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë20°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬Í¶Ã×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
