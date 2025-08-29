Official髭男dism、スタジアムツアー映像を10月4日に劇場先行上映
Official髭男dismのスタジアムライブの模様を収めたライブ映像『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』が、10月17日より全国47都道府県で劇場公開される。それに先駆け、10月4日にジャパンプレミアの開催が決定。ファンクラブ会員を対象とした先行申込受付もスタートした。
【動画】Official髭男dismの新曲「らしさ」の一部も聴ける！映画『ひゃくえむ。』予告映像
同作は、6月1日に開催された神奈川・日産スタジアムでのファイナル公演を収録した劇場版作品。総動員約25万人を記録した自身初のスタジアムツアーの熱狂が、スクリーンで再び体感できる内容となっている。
ジャパンプレミアは、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡など全国7都市の映画館で実施。TOHOシネマズ 日比谷、新宿、梅田、なんば、ららぽーと福岡などが会場となり、チケットは全席指定で3300円。ムビチケ前売り券（オンライン）の使用はできない。
Official髭男dismは、東京にオープンする新アリーナ・TOYOTA ARENA TOKYOにて、こけら落としとなる音楽ライブの開催も決定。『Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO』と題し、10月11日、12日の2日間にわたって行われる。
■『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』ジャパンプレミア
【日時】10月4日（土）午後6時0上映開始
【実施劇場】
・TOHOシネマズ すすきの
・TOHOシネマズ 日比谷
・TOHOシネマズ 新宿
・109シネマズ名古屋
・TOHOシネマズ 梅田
・TOHOシネマズ なんば
・TOHOシネマズ ららぽーと福岡
