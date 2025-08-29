シンガー・ソングライターの大黒摩季が、今年の全国ツアーの後半戦となる「ＭＡＫＩ ＯＨＧＵＲＯ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ ―５５ ＲＥＤ―」」を２８日の北海道・函館市民会館よりスタートさせた。

大黒は５５歳のメモリアルイヤーに「５５ ＢＬＡＣＫ」「５５ ＲＥＤ」と２枚のアルバムを制作し、セットリストもコンセプトも違うツアーを実施。前半戦の「ＢＬＡＣＫ」はロックを追求したが、後半戦の「ＲＥＤ」は世界の文化と音楽との融合がコンセプト。日本人として初めてスペイン本国ロンダの国際コンクールで世界一となったフラメンコ・ダンサーであるＳＩＲＯＣＯを監修に迎え、生の臨場感たっぷりのパフォーマンスとなった。

ステージは２８日にデジタル配信リリースしたばかりの同ツアーのリード楽曲「Ｍｉｒａ ｍｉｒａ ｍｉｒａ」からスタート。ＳＩＲＯＣＯが選抜したフラメンコのユニット５人を従えた演劇的な演出で新たな一面を表現した。制作中のアルバム「５５ ＲＥＤ」（今秋発売予定）に収録予定の楽曲やアルバムからの隠れた名曲がアカディミックに披露され、新曲の「Ｃｒｙｓｔａｌ Ａｎｇｅｌ」ではポールダンスとの融合で沸かせたほか、サルサやボサノバなどを取り入れた豊かな音楽性を発揮した。

ツアーは１１月１６日の東京国際フォーラムでのファイナルまで全国で１７本を回る予定。毎公演進化するステージに注目が集まりそうだ。

大黒は「人からもらった素敵なプレゼントも嬉しいけれど、自分が願って追い求め、たどり着いてやっと捕まえた！！！！ そんな夢が叶う瞬間は、何にも代え難い感動と興奮です」と出会いに感謝。地元・北海道からのスタート委「夢中で頑張って、願いを叶え、弱っちくてちっぽけな自分を超えられると、そしてお客様が喜び最高の笑顔で終われると、心底生きてて良かったと思えます」と手応えを語った。

３０日には札幌文化芸術劇場で公演予定。「札幌には、歌手になることを夢見ていた少女の私が永遠にいますから４０年近くも音楽業界で歌ってられている幸せを噛み締めながら目一杯、恩返しの楽しいＬＩＶＥをしたい」と意気込みつつ「いい年こいて、泣かないように気をつけねば（笑）」とコメント。「このツアーで無条件にただただ歌って踊ってフリを覚えるのに夢中になって、嫌なことストレス全部蒸発させちゃいましょうね」と呼びかけた。