俳優の原田龍二（54）の妻で女優の原田愛（52）が29日までに自身のブログを更新。追突事故に遭ったことを明かした。

「わぁ、、ぶつけられた」とのタイトルで「ちょっとお買い物へ出かけようと私の車でお出かけ 信号待ちしていたら どーーんポーンえっ？なに？急な出来事にびっくり 一瞬何が起きたかわかりませんでしたが、追突されました」と突然の出来事に驚いた様子をつづった。

車の状態については「大破はしていませんが、車体が浮いたり、ヒビが入ったり、へこんだりと…」と被害状況を説明。

後ろから追突してきたのは「若いお兄さん」だったといい、「“うっかりブレーキを外してしまった”と言うのですが、“ドーンってきましたよ”って言ったら、“え？そんなにですか？”ですって。なんだかすみませんという感じも薄く、帰り際も何も言わないから思わず、“時間取らせてすみませんとか何か一言ないのですか？”と言ってしまったら、“すみません”と言ってました」とやりとりを告白。

それでもその後、「ご心配をおかけしました！おかげ様で今の所はケガもない状態です」と報告し、無事を伝えた。