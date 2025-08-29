Æü·Ð225ÀèÊª¡§29Æü19»þ¡á260±ß°Â¡¢4Ëü2430±ß
¡¡29Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ260±ß°Â¤Î4Ëü2430±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü2718.47±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï288.47±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3946Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3058¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ14.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï17.18¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42430¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-260¡¡¡¡¡¡¡¡3946
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42435¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-255¡¡¡¡¡¡ 50888
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3058¡¡¡¡¡¡¡¡ -14.5¡¡¡¡¡¡¡¡4305
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27430¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡¡¡ 178
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 774¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡ 216
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
