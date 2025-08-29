¿¥ÅÄÍµÆó¡¢ÌÁÍ§¡¦ÀÐ¹õ¸¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÇÀÐ¹õ¤¬Ì¿¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¤¿¥·¡¼¥óÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¶ÛµÞ½Ð±é¤·¤¿ÀÐ¹õ¸¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¿¥ÅÄ¡£¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡Ù¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤È3Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÇÐÍ¥¤¬¡¢º£¤À¤«¤é¸ì¤ì¤ëÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡1991Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÅö»þ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖËÍ¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¡ÈÃÏ¹ö¡É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï·ù¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·Ð¤Æ¿¥ÅÄ¤¬¼«¤é¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¡È·è¿´¡É¤È¤Ï¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢93Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿ÌÁÍ§¡¦ÀÐ¹õ¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶ÛµÞ»²Àï¤¹¤ë¡£¿°¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¥·¡¼¥ó¡¢ÀÐ¹õ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ÎÃË¡¦¿¥ÅÄ¤é¤·¤¤¡È¿´ÇÙÁÉÀ¸¥·¡¼¥ó¡É¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
