ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ÎÌç¤ËÍî½ñ¤¸«¤Ä¤«¤ë¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è
28Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌç¤ËÍî½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È28Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤ëÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¿¦°÷¤«¤é¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤ÎÍî½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î¶Æâ¤Ë¸þ¤«¤¦¼êÁ°¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅì¿ÀÌç¡×¤Ç¡¢½Ä5¥»¥ó¥Á¡¢²£20¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤¬10»úÄøÅÙºï¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£¿ÀµÜ¡¦¹â¶¶½¨À²ÁíÌ³ÉôÄ¹¡Ö½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¼ÒÅÂÆâ¤Ç¤ª¤¤¿¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ»ÄÇ°¡×·Ù»ëÄ£¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
