¡¡¥¦¥¨¥¤¥ó¥º¥È¥è¥¿¿ÀÆàÀî¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï£³£°Æü¡¢¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¿·É´¹ç¥±µÖ¡×¡ÊÀîºê»ÔËãÀ¸¶è¡Ë¤ò³«Å¹¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¹ñÆâ³«¶È¤«¤é£²£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢³«¶ÈÆü¡Ê£¸·î£³£°Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¸©Æâ£±£°Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹Å¹ÊÞ¤Ï¡Ö¿·É´¹çËãÀ¸Å¹¡×¤ò²þÁõ¤¹¤ë·Á¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Ìó£±£¶£°£µÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ä²°³°Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¡£ÀÜµÒÌÌ¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤ÎÍèÅ¹»þ¤Ë¼Ö¤òÍÂ¤«¤Ã¤ÆÃó¼Ö¤ä¼è¤ê²ó¤·¤ÎÂå¹Ô¤ò¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÆ³Æþ¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤ÎÍèÅ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡¡