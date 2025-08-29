Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î·ò·³ÃóÆÖÃÏÇÛÈ÷¤¬ ¡È1Ç¯Á°ÅÝ¤·¡É¡¡ËÉ±Ò¾Ê¡Ö½»Ì±ÉéÃ´¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï·§ËÜ»Ô¤Î·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤Ë¹ñ»º¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤òº£Ç¯ÅÙ¤«¤éÇÛÈ÷¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î·ò·³ÃóÆÖÃÏÇÛÈ÷¤¬ ¡È1Ç¯Á°ÅÝ¤·¡É¡¡ËÉ±Ò¾Ê¡Ö½»Ì±ÉéÃ´¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×
¹ñ»ºÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ Ç½ÎÏ¸þ¾å·¿¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï2026Ç¯ÅÙËö¤ÎÇÛÈ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ïº£Æü¡Ê8·î29Æü¡Ë¡¢1Ç¯Á°ÅÝ¤·¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤ØÇÛÈ÷¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Ï¾Íè¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£Æü¡¢¶å½£ËÉ±Ò¶É¤Î°ËÆ£ÏÂ¸Ê¶ÉÄ¹¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤äÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê ¶å½£ËÉ±Ò¶É¡¡°ËÆ£ÏÂ¸Ê¶ÉÄ¹¡Öº£ÈÌ¡¢ÇÛÈ÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÍ¶Æ³ÃÆ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿Í¶Æ³ÃÆ¤òÈ¯¼Í¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃóÆÖÃÏ¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ÎÊý¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤ÏÇÛÈ÷¤ÎÀ§Èó¤òÏÃ¤¹Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼þÊÕ½»Ì±¤Ø¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸© ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡Ö½»Ì±¤Î¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×