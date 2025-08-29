¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÄÍ¾ÍÍø¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç½µËö¤Ø¡¡3ÂÇº¹2°Ì¤Ë²ÏËÜÎÏ¡¢ÀæÀîÂÙ²Ì¤é¡¡Ê¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï11°Ì
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Sansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Âè2Æü¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡Ê¡²¬¸©³©²°GC¡á7293¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢16°Ì¤«¤é½Ð¤¿º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½é½Ð¾ì¤ÎÀÐÄÍ¾ÍÍø¡Ê22¡á³©²°GC¡Ë¤¬Âç²ñºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë6Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò´Þ¤à9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤ÎÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡3ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë²ÏËÜÎÏ¡Ê25¡áÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¡¢ÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¡¢ºäËÜÍº²ð¡Ê27¡ájioworks¡Ë¡¢B¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ê51¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Î4¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿°ð¿¹Í¤µ®¡Ê30¡á¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¶¨²ñ¡Ë¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤é¤¬ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¡£
¡¡º£µ¨¹ñÆâ½éÀï¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê24¡áELECOM¡Ë¤Ï68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î11°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡3°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê33¡áCASIO¡Ë¤Ï72¤Ç22°Ì¤À¤Ã¤¿¡£