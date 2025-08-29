¡Ú¤ªÅ·µ¤¤É¤¦¤Ê¤ë¡Û1Æü¤Þ¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ½ë¤¤Æü¤Ë¡¡2Æü¤Ï±«¡¡3Æü¤«¤é¤ÏÆÞ¤ê¶õÂ³¤¯¸«¹þ¤ß
µÈÆ» ¤µ¤æ¤ê ¥¥ã¥¹¥¿ー¡§
¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹30Æü¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
9·î¤¬»Ï¤Þ¤ë1Æü¡¦·îÍËÆü¤Þ¤Ç¡¢À²¤ì¤Æ½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤È2Æü¡¦²ÐÍËÆü¤Ï±«¡¢3Æü¡¦¿åÍËÆü¤«¤é¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
1Æü¡¦·îÍËÆü¤Þ¤ÇÀ²¤ì¤Æ½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï36ÅÙÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¿·³Ø´ü¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Ìî¡§
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢±«¤Ï2Æü¡¦²ÐÍËÆü¤À¤±¡£3Æü¡¦¿åÍËÆü¤«¤é¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤¬Â³¤¯Í½Êó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹30Æü¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
ÆüËÜ³¤¤ËÁ°Àþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤Ë¶á¤¤Ç½ÅÐÃÏÊý¤Û¤É±À¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿É÷¤¬Î®¤ì¹þ¤à¾õÂÖ¤Ï¡¢1Æü¡¦·îÍËÆü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2Æü¡¦²ÐÍËÆü¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬°ì»þÅª¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Á°Àþ¤¬Æî²¼¤·¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÆ»¡§
º£·î¤ÎÂç±«¤ÏÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Ìî¡§
¤½¤Î±«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Î¤¦28Æü¤Þ¤Ç¤Îº£·î¤Î¹ç·×¤Ï¡¢¶âÂô¡¦ÎØÅç¤È¤â500¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Ç¯¤ÎÌó3ÇÜÁ°¸å¤È¡¢¤È¤â¤Ë8·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÆ»¡§
9·î¤ÏÂæÉ÷¤È½©±«¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£