猫ちゃんと娘さんのモーニングルーティンがほのぼのして癒されると人気です。動画の再生回数は36万回を超え「私もこの動画でパワーもらいました」「こっちゃんなりに色々心配してるんですね」「とても素敵な朝のルーティンですね」といったコメントが集まっています。

【動画：小学校に登校する前の女の子→猫が支度を見守っていて…あまりにも尊い『毎朝の光景』】

猫ちゃんと娘さんのモーニングルーティン

YouTubeアカウント「ふわふわこっちゃんねる」に投稿されたのは、猫ちゃんと娘さんのモーニングルーティン。

階段の下でおすわりしているのは猫のこっちゃんです。飼い主さんの娘さんのあっちゃんが起きてくるのを待っているのだそう。まだ眠そうなあっちゃんのそばをウロウロして「起きてる？」と確認しているようです。

その後もあっちゃんのまわりをぐるぐる歩きながら、あっちゃんと猫流のあいさつをしたり、あっちゃんの様子を見たりしているのだそう。

しかし、こっちゃんがつきっきり過ぎて、あっちゃんが着替えられないということがあったそうです。

こっちゃんパワー！

着替えが終わったあっちゃん。待っていてくれたこっちゃんにくっつくと、こっちゃんからパワーをもらえるそうです。

こっちゃんのパワーをもらったら頑張れそうですね！

出発前にパワー補充

あっちゃんが学校に行く時間になりました。出発前にもう一度こっちゃんにくっついて、モフモフのこっちゃんパワーを補充するのだそう。こっちゃんものどをゴロゴロならしてパワーを送っているようです。

モーニングルーティンの最後は、あっちゃんのお見送りです。朝も仲良しなふたりのルーティンでした。

動画には「猫との何気ない生活‥これが幸せなのかと気づいた！」「ちゃんとお見送りしてくれるんですね。いいな～」「こっちゃんは世界一優しい猫な気がします」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ふわふわこっちゃんねる」では、こっちゃんと飼い主さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ふわふわこっちゃんねる」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。