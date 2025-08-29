「それドコの！？」→ なんと【3COINS】！ 40・50代が狙いたい♡「330円アクセ」

コーデの完成度を高めるアクセサリーの選択肢を増やしたいなら、【3COINS（スリーコインズ）】が狙い目かも。エレガントな雰囲気をまといたい40・50代にも似合う高見えネックレスやピアスが、3COINSでは驚きの330円で展開されています。気兼ねなく日常使いできて、コスパよくシャレ見えを狙える3COINSのおすすめアクセサリーをレポート！

華奢なボールパーツが繊細に輝くショートネックレス

【3COINS】「ボールチェーンショートネックレス」\330（税込）

華奢なチェーンに小ぶりなボールパーツがポイントであしらわれた、モードな印象のネックレス。タンクトップやキャミソールを活用したヘルシーな大人の肌見せコーデに添えるだけで、胸元・首元の物足りない余白をバランスよく埋めてくれそうです。直径が約23cmと短めなので、長さの異なるネックレスやチョーカーを重ね付けするのもGOOD。

ねじったフォルムが手元にひと癖を添えるバングル

【3COINS】「ネジリメタルブレス」\330（税込）

メタリックな真鍮素材をぐるりとねじったデザインが、寂しくなりがちな手元の上品なアクセントになってくれるバングル。あえてパーツを付けず、フォルムで存在感を出したひと癖デザインは、ミドル世代のキレイめコーデにも馴染みやすいはず。単体でも映える絶妙な太さのおかげで、リングをさらに加えても盛りすぎ感なくまとまりそうです。

コードを束ねたフープピアスは一点投入で華やか

【3COINS】「メタルラインピアス」\330（税込）

メタリックな素材で仕上げられた華奢なコードをフープ状に仕上げた大ぶりピアス。耳元で品よくきらめく素材感が高見えを狙えて、顔まわりに華やかさもプラスしてくれそうです。数本のコードを束ねたようなデザインは1つでも単調に見せず、大きめサイズながら子供っぽい印象を感じさせないのが魅力。一点投入で大人コーデをエレガントに格上げしてくれる予感です。

指先にラグジュアリーな存在感を放つボリュームリング

【3COINS】「モチーフメタルリング」\330（税込）

指先で大胆に映えるボリューミーなフォルムのリング。まるで天然石のように透明感のある樹脂製パーツがあしらわれており、大きめのパーツのおかげで指の華奢見えも狙えそう。ゴールドカラーのリングにアイボリーやグレーといった落ち着いた色味のパーツの組み合わせが大人っぽく、手元からラグジュアリーなムードを演出してくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ