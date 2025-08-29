お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動していた餅田コシヒカリ（31）が28日、Instagramを更新。「#100キロ女子の日常」とハッシュタグを付け、わんぱくすぎる姿を公開した。

【映像】「ベイマックス」みたいな後ろ姿や水着ショット

事務所の公式プロフィールで、バスト108cm、ウエスト100cm、ヒップ112cmと公表している餅田。Instagramではプライベートな一面を包み隠さず見せていて、「彼が撮影した私の背中があまりにも綺麗（?）だから載せちゃうね」とコメントし、テレビを見る後ろ姿を披露すると「ベイマックスみたいで抱きつきたいです」「哀愁ある背中に笑ってしまった」などと話題になっていた。また他の投稿では川で遊ぶ水着ショットも公開している。

餅田コシヒカリの“わんぱくすぎる”姿

8月28日の更新では、「睡魔に襲われてる状態でもアイスを食べようとした結果、わんぱくすぎるよ私」と大きめのスプーンを握りしめ、気持ちよさそうに眠る写真をアップしている。

この投稿にファンから、「ニューボーンフォトに見えました」「アイスを食べるにはスプーンが大きいような…でも、そういった所もかわいい」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）