「ごはんはまだだよ！」と言われているのに腹ペコすぎる黒猫さん。あまりにも早くからごはんを待ち過ぎた結果、心配されつつも爆笑を呼んでいるまさかの姿が話題となっています。投稿は記事執筆時点で26.1万回以上表示され「ぜつぼうはいってない？」といった声が寄せられています。

【動画：ご飯待ちを始めるのが早すぎた猫→『まだだよ』と言われ続けた結果…】

食欲旺盛のうにくん

Xアカウント「うおおお（@UOOO_uni_oishi）」に投稿されたのは、黒猫の『うに』くんが、ご飯待ちをしていた時の様子です。うにくんは「ごはん」という言葉が言える特技を持つほど、普段からとっても食いしん坊なんだとか。

この日は、特にお腹が減っていたのかもしれません。まだ早い時間だったため、飼い主さんが「まだだよ！」と伝えても聞く耳を持たないほどに「ごはんごはん」と期待している様子が一目瞭然だったといいます。

思考停止状態！？

期待でいっぱいだったうにくんですが、早くから待ち過ぎたせいで徐々に表情に変化が…。目を見開き一点を見つめ、口は半開きの状態に。

「ちょっと大丈夫？」と少し心配になってしまうほどの表情は…まさに抜け殻状態だったといいます。

うにくんの様子に「早く食べさせてあげなきゃ！」という気持ちになってしまいますが、どうやら普段から『あわよくば早飯』なんだとか。最終手段は思考停止でご飯を待つ！とっても食いしん坊なうにくんなのでした。

抜け殻となったうにくんを見たXユーザーからは「うにちゃんにとっては死活問題なのにかわいそかわいくて無限に見ちゃいます」「再生中、い、生きてる…？生きてた！ほんとに生きてる？の繰り返しやった」などのコメントが寄せられ、いいね件数は2.7万件を突破しています。

Xアカウント「うおおお（@UOOO_uni_oishi）」では、個性溢れるうにくんの日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「うおおお（@UOOO_uni_oishi）」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。