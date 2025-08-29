¡ÚÀ¾Éð¡ÛÆüËÜ¥×¥íÌîµå³¦½é ¡ª ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¾¾°æÎèÆà¤¬ÞÕ¿È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡Ö¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï65ÅÀ¤¯¤é¤¤¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¡×
¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¾Éðvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î»î¹çÁ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
À¾Éð¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏTBSÀÖºäACT¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÄ©Àï¡£²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÞÕ¿È¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«¥Î¡¼¥Ð¥ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÎÊý¸þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¼«¸ÊºÎÅÀ¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥65ÅÀ¤¯¤é¤¤¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÇØÈÖ¹æ¡È4¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤¬º£Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç4ÈÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öµå¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤À¼±ç¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÇ®¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹çÁ°¤ÎÇ®µ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤âÇ®¤¤ÉñÂæ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËâË¡¤ò´¶¤¸¤ËÀÖºä¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
