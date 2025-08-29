ぼる塾・田辺智加も太鼓判！金沢のおすすめお土産を紹介「めちゃくちゃ美味しい！」

“芸能界のスイーツ女王”と名高い、ぼる塾・田辺智加さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【〇〇って言われたことある？】食も美容も人生も何でも答える質問コーナーをやるよ！【見ると元気になる動画】』という動画を公開。お仕事で訪れた石川県・金沢市でお土産に購入したというお菓子を紹介してくれました！

【関連】ぼる塾・田辺智加が太鼓判！北海道の“新発売”お土産「これ超〜〜〜美味しいよ」

動画内で田辺さんがイチオシしたのがこちらの商品！

■素材の味が楽しめる甘納豆

甘納豆かわむら / THE HASU NO MI 蓮 税込450円（公式サイトより） 石川県・金沢市に店舗を構える「甘納豆かわむら」が、豆の栄養成分を損なわずにそれぞれの豆の特徴と旨味を余すことなく詰め込んだ“甘納豆シリーズ”の人気ナンバーワンの商品！

漢方として使われるほど栄養価に富んだスーパーフードとして知られている蓮の実を使用し、蓮の実の胚芽である蓮芯を取らずにそのまま残した製法で作られています。

この甘納豆は、蓮芯の持つ苦味を適度に抑えながら、その特徴的な味わいを活かした、お店自慢の美味しさを持つホクホクとした食感が魅力なんだとか♪

田辺さんも、「めちゃくちゃ美味しい！」と太鼓判を押していました。

■購入した他のお味も紹介！

また、田辺さんは、同じく人気商品の一つで、大粒で豆の風味がより強く香り立つ「珠洲大納言」（税込460円）も購入したとして、「超美味しいよ！」と紹介。

そして、「これ、お取り寄せもあるからさ！」と、なかなか店舗に足を運べない方でも味わう方法があると教えてくれました！公式オンラインサイトから購入可能となっているので是非チェックしてみてくださいね。

金沢城・兼六園など、日本の風情を感じられる名所が数多くあり、観光地としても人気な金沢市。足を運んだ際には、ぜひ「甘納豆かわむら」の甘納豆を味わってみてはいかがでしょうか♪

■動画もチェック

動画内では、甘納豆の他にも田辺さんが金沢で購入したお土産の数々を紹介！ こちらもぜひチェックしてみてくださいね。