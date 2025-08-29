高橋文哉『あんぱん』で初共演の北村匠海を尊敬「本当に出会えてよかったなと思う先輩」

8月29日放送のNHK『あさイチ』に、高橋文哉が出演。現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で親友役として共演している北村匠海について語った。

この日の放送では、『あんぱん』で柳井嵩役を演じる北村が、スタジオゲストとして出演した高橋についてVTRでコメントを寄せる場面があった。

北村は、高橋について、「性格は子犬のようなタイプというか。人との距離感だったりとか、懐の入り方とか上手な子だなと思ってます」「慕ってくれているのがビシビシ伝わって眩しいんですよ」と印象を明かしつつ、「その眩しさに僕も照らされながら『あんぱん』の現場は頑張れたので。僕も感謝しています」と述べた。

また、スタジオでは、同作が北村と初共演だったという高橋も、「プライベートでもすごくお世話になってて」「ご飯もたくさん連れて行ってもらったりとか」と明かした。

さらに、「2人でちょっと飲みに行ったりとかしても、ずっとお芝居の話とか仕事の話を気づいたらしてるような」「本当にいろんなことを聞かせてもらい、僕が聞くこともあったりとかして」「本当に出会えてよかったなと思う先輩」と、北村について語っていた。