¡Ú±Æ¶Á¡Û¸·¤·¤¤»Ä½ë¤ÇÌîºÚ¤ÏÀ¸°éÉÔÎÉ¡¡9·î¤Î²·Çä²Á³Ê¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¡¡°ìÊý¤Ç¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê¤ÎÌîºÚ¤â¡¡Ê¡²¬
8·î¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢29Æü¤âÊ¡²¬¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ºà¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÏÂ¤é¤°¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶¯¤¤Æü¤¶¤·¡£Ê¡²¬¸©Æâ¤Ï29Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç36.0¡î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç35.6¡î¡¢Ä«ÁÒ»Ô¤Ç35.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢6ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤»Ä½ë¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ëÌîºÚ¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤ÎÀÄ²ÌÅ¹¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¾®¾¾ºÚ¤âÃ»¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹¤µ¤¬ËÜÅö¤ËÃ»¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¹½¿¤Ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¯¤ÆÍÕ¤Ã¤Ñ¤â¾®¤µ¤¤¡£°ì¸Ä°ì¸Ä¤¬ºÙ¤¤¤Ç¤¹¡£·Ô¤â¡£¡×
Â¿¤¯¤ÎÌîºÚ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½ë¤µ¤Ë¤è¤ëÀ¸°éÉÔÎÉ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸»ºÎÌ¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Ä¸¶Å¹Ä¹
¡Ö¹â²¹¾ã³²¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÃë¤Îµ¤²¹¤¬35～36¡î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£Ä«ÈÕ¤â¤Þ¤Àµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
¶å½£ÇÀÀ¯¶É¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Î9·î¤Î²·Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¤Ê¤¹¤ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ê¤É6ÉÊÌÜ¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤ò10¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¡¢¾å²ó¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤µ¤Ë¤è¤ë¹âÃÍ¤Ë¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¡£
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¥ì¥¿¥¹¤¬350±ß¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¡×
°ìÊý¤Ç¡¢°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸µÌÚ´²¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤È¤·¤ÏÀ¸°é¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·²ÇÏ¸©»º¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¡£»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç181±ß¡£¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡×
¹âÎäÃÏºÏÇÝ¤Î·²ÇÏ¸©»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤ò¤½¤ì¤Û¤É¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤â´Þ¤á¡¢»ÅÆþ¤ì¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£