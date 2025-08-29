¿å¾å¹±»Ê¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¡Ö¿Í´Ö¤Î¿´¤¬°ìÈÖ¤ÎÆæ¡£¤½¤ÎÆæ¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¶åÎ¶¾ëºÖ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤Ï¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î¹©Æ£È¯¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îá»Ò¤Ï¹©Æ£¤ÎÎø¿Í¤È´Ö°ã¤ï¤ì¡¢¤·¤«¤âÎá»Ò¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤È¤¦¤êÆó¤Ä¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£TV¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿Èý·î¤¸¤å¤ó¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ÍÅ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¶åÎ¶¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤¬¡¢8·î29Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤ÇµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È£×¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿å¾å¹±»Ê¤ÈÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý´ÆÆÄ¡¢±Ç²è²½¤Î·Ð°Þ¤ÈÌ¡²è¸¶ºî¤Î±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÅÄ¡¡¤Þ¤À¸¶ºîÌ¡²è¤Î±Ç²è²½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤ªÏÃ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤°¤é¤¤¤Ë¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡£º¬´´¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Ä¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢±Ç²è¤È¤·¤ÆËÄ¤é¤á¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤²Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èý·î¡Ê¤¸¤å¤ó¡Ë¤µ¤ó¤È¤ÎÅÙ¡¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²¿¤òÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Íý²ò¤ÈÄó°Æ¤ò½Å¤Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¿å¾å¤µ¤ó¡¢ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡£
¿å¾å¡¡µÓËÜ¤òÆÉ¤àÁ°¤Ë¸¶ºî¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÍ¾Çò¤ÎÂ¿¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èý·î¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä´ÆÆÄ¤¬¸¶ºî¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÉ¬¤ºµÓËÜ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬µÓËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ËÜ¼Á¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤ºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤³¤Î±Ç²è¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¿å¾å¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¶ñ¾ÝÀ¤ÈÃê¾ÝÀ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÃê¾ÝÀ¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï³ä¤ÈÃê¾ÝÀ¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¿å¾å¤¯¤ó¤Î±¢¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤¤¤·¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÂÌÌÜ¤ÊÃË¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡¢¹©Æ£¤ÎÄË¤ß¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤ºÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤ÎÂÎ¤Ë½É¤é¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºî¶È¤¬¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ý¹©Æ£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¿å¾å¡¡¹©Æ£¤Ï¤¬¤µ¤Ä¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤¤¤È¤ª¤·¤µ¤â¤¢¤ëÃË¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤·¡¢¤Ç¤â´Î¿´¤Ê¤È¤³¤í¤Çµã¤¯¤·¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹©Æ£¤¬Îá»Ò¤òÊú¤Äù¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ÏÌµ°Õ¼±¤ËÊú¤«¤ì¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹©Æ£¤Ï²¶¤òÊú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÃË¡£Êú¤¤¤Æ¤ä¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êú¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ë¹©Æ£¤ÎËÜÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢½÷À¤¬Êú¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÂÌÌÜ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æºî¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¡¡»ä¤¬¡Ö¹©Æ£¤Ã¤ÆÂÌÌÜ¤ÊÃË¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬¡¢¿å¾å¤¯¤ó¤ÈºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Èà¤¬Èó¾ï¤ËÀ¿¼Â¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼ã¤¤¤±¤ì¤É¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤ÊÂÌÌÜ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢30Âå¤«¤é40Âå¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬º£¤Î¤³¤Î¼ã¤µ¸Î¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë·éÊÊ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃúÇ«¤ÊÃæ¤Ë¤¢¤ëÂÌÌÜ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤ì¤¬º£¿å¾å¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ä¼å¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÌÌÜ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£²ó¤Ï¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤êÇ¯¾å¤ÎÌò¤ÇÇ¯¾å¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚÌò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£
¿å¾å¡¡Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£30Âå¤Î¹©Æ£¤ÏÃ±½ã¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤òÏ·¤±¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÇÇ¯¾å¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Îá»Ò¤¬¤Û¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´ÖÁü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤ä°áÁõ¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÓÅÄ¡¡º£¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ç¯Îðº¹¤¬¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³°Â¦¤Î¸«¤»Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É½ÌÌ¤À¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆâÌÌ¤â´Þ¤á¤¿¼Âºß´¶¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë¿å¾å¤¯¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¿¼¤¯¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î´¶³Ð¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌòºî¤ê¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿å¾å¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ë¹©Æ£¤Ï¤³¤Î¿Í¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢Æü¡¹»£±Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹©Æ£¤¬Îá»Ò¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î»£±ÆÆü¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤É´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿å¾å¤¯¤ó¤¬¹©Æ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Èà¤ÎÃæ¤Ë¹©Æ£¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¹©Æ£¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡µÈ²¬¤µ¤ó¤È¿å¾å¤¯¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿å¾å¤¯¤ó¤Ï¡¢¿Ä¤òÂÀ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ò¤º¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¡¢ÂÀ¤¤¿Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤Ê¤ª¼Çµï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¥Ñ¡¼¥ó¤ÈÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢È¿¼Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÌòÊÁ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£Á´¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤ÎÎá»Ò¤È¹©Æ£¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý´°À®ºî¤ò¸«¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©
¿å¾å¡¡Èó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÈµÈ²¬¤µ¤ó¤È¤ÎW¼ç±é¤Ç¡¢Îá»Ò¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¹©Æ£¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤¢¤é¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ÊÉ¾²Á¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¥¯¥ë¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤Èµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ý¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤äÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÓÅÄ¡¡º£¿å¾å¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¤·¡¢À¤³¦¤ÎÆæ¤â¤¿¤¯¤µ¤óËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ææ¤òÆæ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¿´¤¬°ìÈÖ¤ÎÆæ¡£¿Í¤Î¿´¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë2¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£2¿Í¤¬Îø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆæ¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾å¡¡º£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÍ¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿Í´Ö¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë°¦¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤Ï»à¤Í¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï¿Í¤òµá¤á¤Æ¡¢¿Í¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¿½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤òºî¤Ã¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡£²¶¤â¸ÉÆÈ¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸ÉÆÈ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤«¤é¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¤ò¡¢°ìÀ¸Âç»ö¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦´¶¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë