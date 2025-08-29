Photo: Yohei Amazaki

車のタイヤの空気圧は、ガソリンスタンドでたまにチェックするくらいかと思いますが、何もしなくてもタイヤの空気は一か月に5〜10％減少していきます。

月に一回程度のチェックが推奨されていますが、燃費のいいクルマだとそもそも月に1回もガソリンスタンドに行かないでしょうし、立ち寄ったとしても、いちいち4本のタイヤのエアバルブをはずして、エアゲージをセットして…と結構面倒です。

タイヤは「クルマのなかで唯一路面に接しているパーツ」です。にも関わらず、乗用車の4台に1台が空気圧不足というデータ（日本自動車タイヤ協会）もあります。空気圧が低いとパンクだけでなく、バーストといって走行中にタイヤが破裂する重大事故の原因ともなります。

タイヤのバルブキャップを交換するだけでOK

Photo: Yohei Amzaki

タイヤの空気圧を簡単にチェックする方法としてオススメなのが、TPMS（Tire Pressure Monitoring System／タイヤ空気圧監視システム）の装着です。

カシムラの「タイヤ空気圧センサーKD-220」は、タイヤのバルブキャップをセンサー付きキャップに交換するタイプのTPMS。ボタン電池を内蔵したセンサーからの情報を、USBで給電した車内の液晶モニターで表示する仕組みです。

Image: Yohei Amazaki

電源はシガーソケットから取り、液晶モニターは車内の任意の場所に装着します。運転中に常時チェックするわけでないので、なるべく運転時の視界に入らず、ちょっと視線をずらしたときにチェックできるセンターコンソールの下部にセットしました。

本体の配線は、シガーソケットからのUSBケーブルのみ。裏側に付属のステーを両面テープでセットします。

Photo: Yohei Amazaki 左／バルブキャップを取り外して、脱落防止用ナットを取り付けます。右／センサーキャップを取り付けた後、ナットを締め付けます。

あとは、4本のタイヤのバルブキャップをTPMS用の送信センサーキャップに交換するだけ。

純正のバルブキャップを外した状態のバルブに、脱落防止用のナットをはめて、そのあとに送信センサーをセットします。ナット用の専用レンチも付属されているため、工具も不要であっという間にセット完了です。

これで常時、タイヤの空気圧、温度状況を本体で表示できるようになりました。

四輪の空気圧と温度が常にチェックできる

Image: kashimura

エンジンをかけると、受信モニターの液晶がオンになり、4本のタイヤの空気圧(Bar）と温度が表示されます。電源をオンにした直後は、前回の最終データが表示され、時速20km程度になると、自動的に空気圧とタイヤ温度を表示します。

エアゲージで測ってみると、受信モニターの数値は、実際の空気圧よりも0.1〜0.2Bar程度高めに出ていますが、おおむね正確。走ってしばらくして、タイヤの温度があがってくると、空気圧も徐々にあがってきます。日向側のタイヤ、駆動側のフロントタイヤの温度が高くなっていくなど、頻繁に数値が変わるところも興味深い。それだけタイヤは外部からの影響を受けやすいパーツなんですね。

Image: kashimura

一日に何度もチェックする必要はありませんが、数値が出ているとなんとなく気になります。高速道路を走るとどうなる？ 渋滞しているとどうなる? 数字の動きを見ているだけでちょっと楽しくなってきます。

欧州、米国ではTPMSの装着は義務化

Photo: Yohei Amzaki

タイヤに異常を検知した際には、液晶の「エア漏れ表示」や「ロープレッシャー/ハイプレッシャーアラーム」などで注意を促します。

全体の空気圧の減少はもちろん、何か路上で釘のような鋭利なものを踏んでしまい、一本だけ空気が抜けてきているという異常もしっかりとチェックできます。

各タイヤの空気圧を日々チェックして、低下していればガソリンスタンドで空気を補充。そんな習慣ができれば、パンク、バーストのようなタイヤトラブルとは無縁でいられるはず。

実は欧州や米国ではTPMSの装着が義務化されています。それだけリスクヘッジの観点で有益なシステムということです。

燃費向上を考えれば安い買い物かも？

タイヤの空気圧を適正にすると、燃費も向上します。

適正空気圧よりも50kPa（0.5Bar）不足すると、市街地では2.5％、高速道路では4.8％も燃費が悪化するといわれています（日本自動車タイヤ協会）。ガソリン代に換算して、リッターあたり4〜7円も高いガソリンを使っているのと同じ計算になるというのです。

カーショップでの販売価格は7000円程度とちょっと考えてしまう金額帯ではありますが、定期的な空気圧チェックで、タイヤトラブルの危険性が軽減され、日々の燃費向上につながるのならば、安い買いものかもしれませんね。

Source: Kashimura