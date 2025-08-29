³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬Áý²Ã¡¡¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡×¸ÛÍÑÍýÍ³¤ÎÌó7³ä
ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½7³ä¤Î»ö¶È½ê¤¬¡¢¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¿ô¤Ï¤ª¤è¤½182Ëü¿Í¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤é22Ëü¿Í¤Û¤ÉÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÛÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡×¤Ç¡¢¤ª¤è¤½7³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1³ä¤Û¤É¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤è¤½15¡ó¤¬¡Ö¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢º£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£