¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇË¼óÁê¡¢¥â¥Ç¥£°õ¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ»Ï¤Þ¤ë¡¡°ÂÊÝÊ¬Ìî¤Ç17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¶¦Æ±Àë¸À¡×²þÄê¤Ø
ÀÐÇË¼óÁê¤È¡¢29ÆüÍèÆü¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç¸á¸å6»þ²á¤®¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍè¤·Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Æü°õ¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤¤¤¿¤·¤¿¤¤¡×
²ñÃÌ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢º£¸å10Ç¯¤ÎÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ÐºÑ¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤òÃì¤ËÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡Ö¶¦Æ±Àë¸À¡×¤ò17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þÄê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤Ç10Ãû±ß¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤ÎÌÜÉ¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎITÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âÅÙ¿Íºà¤Ê¤É5Ëü¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò´Þ¤à¡¢ÁÐÊý¸þ¤Ç50Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸òÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£