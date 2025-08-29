Instagramに投稿されたのは、大型犬がパパさんにお腹をモフモフされた時のリアクションです。先ほどまではニコニコしてご機嫌な様子だったのに、一瞬で表情が変わってしまって…？投稿は記事執筆時点で34万回再生を突破し、「スンッｗ」「ウケる」「いい顔するなぁ～」といった声が寄せられています。

パパさんが大型犬のお腹をモフモフしたら…

この日、グレートピレニーズの「ドレミ」ちゃんはソファでのんびり寛ぎながら、ニコニコと笑顔を振りまいていたそうです。そのご機嫌な姿は、ナデナデしたり抱きしめたりしたくなるほど可愛らしいです。

パパさんもドレミちゃんの笑顔を見て、「モフモフしたい」という気持ちを抑えられなくなってしまったので、さっそくそばに行ってお腹に顔を埋めてみることに。そのままスリスリと顔を擦りつけて、「ここが気持ち良いんだ～」と歓喜の声を上げるパパさん。

ドレミちゃんの触り心地や匂いを全力で堪能する姿は、ちょっぴり変態っぽいけれど物凄く幸せそうで、パパさんがドレミちゃんをどれほど愛しているかが伝わってきます。

露骨な表情の変化に爆笑！

一方のドレミちゃんは、パパさんにモフモフされてどんな反応をしていたのかというと…？なんとパパさんが近寄った瞬間に笑顔が消えて、「え、何しにきたの？」と言わんばかりの怪訝そうなお顔に。そしてお腹に顔を埋められると、スンッと真顔になってしまったとか！あまりにも露骨すぎる表情の変化に、笑わずにはいられません。

どうやらドレミちゃんはパパさんにモフモフされるのがあまり好きではなく、どちらかというと迷惑に思っているようです。幸せそうにドレミちゃんのお腹に顔を擦りつけ続けるパパさんと、「早く終わってくれ」と言わんばかりに冷めた目をしているドレミちゃん。とんでもなく温度差のある2人なのでした…。

この投稿には「真顔ｗ」「まさに無の境地」「迷惑そうな顔してるｗ可愛すぎる」「急に動き止まるから静止画かと思ったw」「温度差…。がんばれ飼い主さん」「愛犬家なら誰でも通って来た道」といったコメントが寄せられています。

大型犬VSパパさんの壮絶なバトル

別の日には、ドレミちゃんVSパパさんの壮絶なバトルの一部始終が投稿されています。モフモフされるのは嫌そうだったドレミちゃんですが、パパさんとプロレスをして遊ぶのは大好き。この日も50kgもある大きな体で容赦なくパパさんにのしかかったり、腕をガブッと噛んだりして、とても楽しそうに攻撃を仕掛けてきたそう。

しかしパパさんも頑張って応戦し、なんとかドレミちゃんの体を押さえ込むことに成功。最終的にはパパさんがドレミちゃんに覆いかぶさりながら可愛いお耳をハムハムしはじめ、ドレミちゃんはまたもやスンッと真顔になってしまったのでした。

ドレミちゃんの可愛い姿やご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「doremi_nouta」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「doremi_nouta」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。