英国のエンジニアリング企業RMLグループは、サロン・プリヴェにおいて新型『GTハイパーカー（GT Hypercar）』の量産バージョンを発表した。ポルシェ911ターボSをベースとするコンプリートカーだ。

【画像】911ターボSが公道OKの高性能レーシングカーに……！【RML GTハイパーカーを詳しく見る】 全8枚

この新型車は、1998年にル・マンを制したポルシェGT1と現代のル・マン・ハイパーカーからインスピレーションを得ており、『P39』のコードネームで開発され、以前プロトタイプとして公開されている。RMLによれば、シミュレーションではニュルブルクリンク・ノルドシュライフェを6分30秒台前半で周回可能だという。



RML GTハイパーカー RML

新設計のカーボンファイバーボディ、延長されたホイールベースの延長、ワイド化した前後トレッドを特徴とする。公道走行が可能で、専用設計のアクティブエアロダイナミクス、大型フロントスプリッター、アダプティブリアスポイラーも装備されている。

GTハイパーカーは39台限定生産となる。英国オックスフォードシャー州ブレナム宮殿で開催されたサロン・プリヴェで展示されたモデルは、RML創立40周年記念特別仕様車10台のうちの1台だ。この特別仕様車の価格は、VATおよびベース車の調達費用を除き、49万5000ポンド（約9800万円）からとなる。

インテリアも特別な仕上がりとなっている。オプションのパフォーマンス・パックとトラック・パックが装着され、車高調整機能とリアロールケージを追加しつつ、リアシートは撤去される。リッチフィールド・モーターズとの共同チューニングにより、最高出力は「標準」のGTハイパーカーで912ps、特別仕様車で920psに強化され、最大トルクは102kg-m以上となする。

サロン・プリヴェで展示されたGTハイパーカーは、パープルのルーフ、カーボン調ボンネット、ゴールドホイール、ハンドペイントのゴールドバッジなど、数多くの特注要素を備えている。アルミホイールは鍛造品で、フロント20インチ、リア21インチとなる。

GTハイパーカーは、RMLグループが1984年にレーシングチームとして設立されて以来、39台目のプロジェクトカーとなる（コードネームP39の由来）。ただし、これらのモデルの多くは未公開のため、今回のように独自の名称を冠して一般公開されることは珍しい。