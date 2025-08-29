暑くて寝られないポメラニアンの子犬のために、飼い主さんが用意したものとは…？あまりにも愛しい姿がたまらないと大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万2000回再生を突破し、「冷やしたぬきｗ」「めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：暑がりな赤ちゃん犬→心配なので『凍ったペットボトルをあげた』結果…あまりにも可愛い光景】

ポメラニアンは暑がりさん

Instagramアカウント「tanu_pomepome」の投稿主さんは、ポメラニアンの『たぬ』ちゃんと暮らしています。たぬちゃんはまだ生後2ヶ月。半年以上毎日SNSチェックした結果、HPに掲載されていなかった子犬を引き取ったのが出会いなのだとか。四角形のフォルムで毛並みも豊かなたぬちゃんは、名前の通りたぬきのような見た目なのだとか。

そんなたぬちゃんは、ここ最近暑くて眠れない日が続いていたようです。ポメラニアンはもともと暑さに弱い犬種で、毛量が多いたぬちゃんもやはり夏が苦手だったよう。そこで飼い主さんは、たぬちゃんが涼しく眠れる方法をたくさん試したといいます。

成功した「冷やし術」とは…

その中で、たぬちゃんが気に入ってくれたものがひとつだけあったそうです。それは、ペットボトルを冷凍するというもの！よく冷えたペットボトルの外側にカバーを巻くと、枕のようにして使ってくれたといいます。

たぬちゃんがひんやり気持ちよさそうな顔で眠る姿を、「冷やしたぬき」と形容した飼い主さん。その可愛さと眠れるようになった嬉しさで、毎日冷凍ペットボトルを生産しているという飼い主さんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「これは可愛すぎやろ…」「最近暑いから大変だよね」「うちの子にも試してみようかな」などたくさんの反響がありました。たぬちゃんの可愛い姿に、見ている方は体温が上がってしまいそう！？

初めての差し入れに大歓喜！

別の日には、友達が遊びに来たときの様子も紹介されています。友達は、たぬちゃんにぬいぐるみをプレゼントしてくれたそうです。たぬちゃんにとって、家族以外からの差し入れは初めての経験！

ぬいぐるみが気に入ったたぬちゃんは、まずは寝床まで持って行って、その噛み心地を確認。そのあとも振り回したりガジガジしたりして、ずっと一緒にいたといいます。いろんな贈り物に囲まれて、たぬちゃんも心地よく過ごせていることでしょうね。

Instagramアカウント「tanu_pomepome」には、たぬちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。一緒に成長を見守りたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tanu_pomepome」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。