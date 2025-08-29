½îÌ±¤Ë¤Ï¡Ö¤Ð¤ê±ó¤¤¡×1Çñ100Ëü±ß¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¡¡¥Ð¥êÅç½ÉÇñ¤Î¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ô¥£¥é¾Ò²ð
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤òË¬¤ì¡¢1Çñ100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¡£
¡¡½îÌ±¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÇîÂ¿ÊÛ¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥Ð¥ê±ó¤¤¡×¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤ò¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È²ÈÂ²¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²»×¤¤¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³«ÊüÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç59Åï¤Î¥ô¥£¥é¤¬ÅÀºß¡£ÉßÃÏ¤¬¹¤¯¡¢¥Ð¥®¡¼¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¤òÍê¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½ÉÇñ¤¹¤ë11ÈÖ¤Î¥ô¥£¥é¤Ë¤Ï¡¢1.3m¤Î¿¼¤µ¤Î¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ±û¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¼ê»æ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¡¥Æ¥é¥¹¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÁÔÂç¤Ê¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤¬¹¤¬¤ë¡£¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¾Â¼»á¡£ÆüËÜ±ß¤Ç1Çñ100Ëü±ß¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢3Çñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤Îº¸±¦¤ÎÅï¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤¬´°È÷¡£¤Þ¤º¥á¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Î¾Ò²ð¡£¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÉô²°¤Î²£¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ°û¤ßÊüÂê¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¤Ï¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Å·°æ¤Ï¹â¤¯¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¤Ã¤Ý¤¤¡×¡£¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤â¹¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£¥ô¥£¥éº¸¼ê¤Ë¤â¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Æ¥é¥¹¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÌîÀ¸¤Î±î¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°ÊÔ¡£30Æü¸ø³«¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¾Â¼»á¤¬¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¦¥×¡¼¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£