「日本ハム−楽天」（２９日、エスコンフィールド）

子役の永尾柚乃（８）がファーストピッチに登場。メンバー交換では新庄監督から赤のリストバンドをプレゼントされ、「すごい方なので、オーラがすごくて後光が差していてまぶしかったです」と驚きまじりに語った。

この日から「スター・ウォーズ」をテーマにした「ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ ＷＥＥＫ」として開催。永尾は「スター・ウォーズ」のコスチュームで登場し、マントを脱いで正体を現すと、ファンからどよめきが起こった。

ボールを捕手の方向に向けるパフォーマンスを披露すると、捕手役の清宮も笑顔。マウンド前からの投球は届かなかったが、再び拍手が起こった。

その後、メンバー交換では他のキャラクターと一緒に本塁ベース周辺に立つ演出。新庄監督が歩み寄ると、永尾はより緊張した様子。赤のリストバンドを手首にはめるサプライズに少しだけ笑みを浮かべたが、再び緊張した様子で一緒に写真におさまった。

メンバー交換後、永尾は「すごくすごく楽しかったし、すごくいい意味でドキドキしたし、ワクワクしました。はーって感じで投げたので、楽ドキワクスターウォーズって感じです」と笑みを浮かべた。

イニング間にはきつねダンスも披露し、球場を盛り上げた。