¡¡¡Öºå¿À¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¤¬ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤ÎÇÛµå¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æó²ó¤Ëº´Æ£µ±¤ÎÂÇµå¤¬º¸Íã¤ÎÆ¬¾å¤ò½±¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Çº¹¤·¹þ¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤«¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿²¬ÅÄ»á¡£»³ºê¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï£±£´£·¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÒÎÏ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂ³¤¯Âç»³¤Ë¤ÏÁ´µå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÍ×µá¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤½¤Î¤¿¤á²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö´ßÅÄ¤ÎÇÛµå¤¤¤¤¤è¤Í¡¼¡×¤È»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÖÀ±·û¹»á¤â¤½¤Î°Õ¸«¤ËÆ±Ä´¡£»³ºê¤Ë¼«¿®¤òÊú¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛµå¤À¤Ã¤¿¡£´ßÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£²»à°ìÎÝ¤«¤é·§Ã«¤ÎÆóÅð¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£