µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¹â¹»¤Î½÷ÀÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÇÊ£¿ô¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¸«¤Ä¤«¤ë¡Ê»³·Á¡Ë
¤¤ç¤¦¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç¾®·¿¥«¥á¥é¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³Ø¹»¤È¤¤¤¦¾ì¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¡×
¤¤ç¤¦µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡Ê£²£·Æü¡Ë¾±ÆâÃÏÊý¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤¬¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤Î¿åÃå¤òÊª¿§¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄä¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö³Ø¹»¤Ç»ùÆ¸¤ò¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÈÌ¿´¶¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤¿ºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ø¹»¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¢£¥¯¥Þ½ÐË×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¤½¤·¤ÆÄá²¬»Ô¤ä²ÏËÌÄ®¤Ê¤É¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·ÇÀºîÊª¤Î¿©³²¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×·ÙÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£¹·î£³£°Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÙÊóÈ¯Îá¤Î±äÄ¹¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ïº£·î£²£´Æü»þÅÀ¤Ç£¹£°£³·ï¤È¡¢Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿£²£°£°£³Ç¯°Ê¹ßºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤ëÈï³²¤â£µ·ï¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢¿·¾±»Ô¡¢Äá²¬»Ô¡¢ÊÆÂô»Ô¤«¤é¥¯¥Þ¤¬Àø¤à²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Îé®¤äÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢£¹·î¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£