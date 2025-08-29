¡ÚÆÈ¼«¡ÛÅìÅÅ¼ÒÄ¹¤È¥¨¥ÍÄ£Ä¹´±¤¬9·î¸©µÄ²ñ½ÐÀÊ¤Ø °ÂÁ´ÂÐºöŽ¥·ÐºÑ»Ù±çºö¤Ê¤ÉÀâÌÀ¡Ú¿·³ã¡Û
ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤È»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤ÎÂ¼À¥Ä¹´±¤¬¡¢9·î¸©µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9·î¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢9·î30Æü¤Ë³«²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÅÎÏ¤È¸¶»ÒÎÏÀ¯ºö¤òÃ´¤¦»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸©µÄ²ñ¤«¤é¡ÖÉÔ¾Í»öÂ³¤¤Ç¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¤Û¤«¡¢29Æü¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿·ÐºÑ»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤¿2021Ç¯°ÊÍè¤Î¸©µÄ²ñ½ÐÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ÍÄ£¤ÎÂ¼À¥²Â»ËÄ¹´±¤Ï¡¢3·î¤ËÂ³¤º£Ç¯2²óÌÜ¤Î½ÐÀÊ¡£Á°²ó¡¢¸©µÄ²ñ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Ø¤Î»Ù±çºö¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¾·Ã×¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Ï10·îÃæ½Ü¤ÎÏ¢¹ç°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡£
