続投姿勢を崩さない石破茂首相に対し、自民党が事実上のリコールとなる前倒し総裁選実施に対する賛否を全議員に問い、実施要求した議員の名前を公表する方向となる中、石破内閣の小林史明環境副大臣が２９日、Ｘ（ツイッター）に長文を掲載した。

総裁選前倒しを要求する考えを記し、「政務三役が署名をする場合は、辞表を出さないと筋が通らない」という情報があり「本当に必要があるのなら、副大臣を辞して手続きを行いたいと思います」と記した。

「長い」「長いから要約して」「多分いい事書いてるんだろうけど、１０行くらい読んでスーッとスクロールした」「長すぎて二行読んだらねむくなりました」との反応も。

「偉い」「勇気ある表明 素晴らしいご決断！」「支持します」と賛同するコメントが多いが、「早くやれば…」「『必要なら』じゃなくて、さっさと辞任しろよ」「閣内不一致ですね 辞任してから言いましょう」「先に副大臣辞めてから文句言えよｗ」「早く副大臣やめろよ」との指摘も投稿されている。