¹Åç¡¦£Ê£Ò²ÄÉôÀþ¤Î¡È¾¡¼êÆ§ÀÚ¡É¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÉõº¿¤Ø
µîÇ¯¡¢»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¤·¤¿£Ê£Ò²ÄÉôÀþ¤Î¡Ö¾¡¼êÆ§ÀÚ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Åç»Ô¤È£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤¬£¹·îËö¤ÎÉõº¿¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ§ÀÚ¤¬¤Ê¤¤ÀþÏ©¤ò½»¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾¡¼êÆ§ÀÚ¡×¡£
¢£½»¿Í
£Ñ¤¿¤Þ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©
¡ÖÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹Ää¤¬¤¢¤½¤³¤À¤«¤é¡¢µì¹ñÆ»¤Í¡£¡×
£Ñ¶áÆ»¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡©
¡Ö»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤È¡¢¤¢¤½¤³¤«¤é¹Ô¤¯¤Î¤È¤Ï¤«¤Ê¤êµ÷Î¥¤¬°ã¤¦¡£¡×
»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¹Åç»Ô¤È£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡Ö¾¡¼êÆ§ÀÚ¡×¤ÎÉõº¿¤Î¤¿¤á¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤é¤ËÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£½»¿Í
¡Ö¡ÊÉõº¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ë°Â¿´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤¬»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¶»¤¬¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤«¤é¡×
¢£½»¿Í
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ê¾¡¼êÆ§ÀÚ¡ËÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¼êÆ§ÀÚ¡×¤¬¤ª¤è¤½£´£°£°¤«½ê°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤·¤Æ»ö¸ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯8·î29ÆüÊüÁ÷¡Õ