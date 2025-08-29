「ハイマッキー」公式キャラ初のポップアップショップが渋谷と有楽町にオープン！新作アイテムも登場
文房具メーカーのゼブラ株式会社は、同社のロングセラー油性マーカー「ハイマッキー」の公式キャラクター「Hi! Mckee(ハイ！マッキー)」初となるポップアップショップを、期間限定でオープン！期間は渋谷が現在開催中で2025年9月4日(木)まで、有楽町は8月30日(土)から9月10日(水)まで。
【画像】ポップアップで販売される「Hi! Mckee」のグッズを見る
「ハイマッキー」は1976年の発売以来、多くの人に愛用され続ける油性マーカーの代名詞的存在。商品の特徴的なフォルムを活かしてデザインされた公式キャラクターが「Hi! Mckee」だ。実は岡崎体育さん自らが作詞作曲を行ったというオリジナルテーマソングも！今回はそんな注目キャラクター初のポップアップショップで、新作アイテムを含むさまざまなグッズが販売される。
今回のポップアップショップには表と裏で異なるHi! Mckeeのポーズが描かれた「マグカップ」(1650円)、クリア素材の「Hi! Mckeeオリジナルシール」(715円)といった初登場となるアイテムも登場！
そのほかB6サイズの「リングノート」(770円)や「付箋」(495円)など、ファンにはたまらないアイテムが並ぶ。定番の「ハイマッキーセット」(1584円〜)はもちろん、「Hi! Mckee」デザインの「ハイマッキー」(198円)単品での購入も可能。文房具好きならずとも、思わず手に取りたくなるような魅力的なラインナップだ。
定番ながらも新しい魅力を見せるハイマッキーの世界観。この機会に足を運んでみてはいかがだろうか。
「Hi! Mckee」ポップアップショップ
■渋谷会場
開催期間：2025年8月22日〜9月4日(木)
会場：PickUpランキン渋谷ちかみち
開催場所：東京都渋谷区道玄坂1-1-1 東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線渋谷駅構内B2 コンコース ハチ公改札前
■有楽町会場
開催期間：2025年8月30日(土)〜9月10日(水)
会場：有楽町マルイ 7階
開催場所：東京都千代田区有楽町2-7-1
※記事内の価格は特に記載がない場合はサービス料・税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)ZEBRA CO., LTD.
