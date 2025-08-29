ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Î¥º¥Ð¥º¥ÐÉ¾ÏÀ¡Öµð¿Í¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤â¤ó¡×µð¿ÍÂÇÀþ¤ÎÁÀ¤¤¤Ëµ¿Ìä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿ÀŽ°µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò11¤È¤·¤¿ºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¤è¤ß¤¦¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Îµð¿ÍÀïÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤ÏÃæ16Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃÝ¤¬3²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Öµð¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÁÀ¤ï¤ó¤Î¤«¤Ê¡×¤Èµð¿ÍÂÇÀþ¤ÎÁÀ¤¤Êý¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º¸¼ê¼ó¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤â¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÂçÃÝ¤ÎÊÑ²½µå¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£