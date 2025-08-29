◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク (29日、ZOZOマリン)

ソフトバンク・栗原陵矢選手が約2か月ぶりの1軍復帰を迎えました。この日即スタメン起用されると、第1打席で先制タイムリーを放っています。

両チーム無得点で迎えた2回、牧原大成選手の2塁打から2アウト2塁のチャンスをつかんだソフトバンク。ここで打席に入ったのは、7月3日に右脇腹を痛め戦線を離脱していた栗原選手です。対するロッテの先発・ボス投手と対戦した栗原選手はフルカウントからの7球目、アウトコース低めの球をセンターにうまくはじき返し、先制のタイムリーヒットとしました。

このヒットにSNS上では「栗原おかえり！」「栗原の復帰でけぇ〜」「栗原さすが」といった声があがりました。

この一打を振り返り、栗原選手は「打ったのは真っ直ぐです。復帰1打席目で緊張した打席になりましたが、何とか先制点をという気持ちが上回りました。先制のタイムリーといい形になってよかったです。上沢さんに勝ちをつけられるようにこの後も援護していきたいです」と語っています。