¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿£µ£µºÐ¤ÎÃË¡£ÂáÊá¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÊÖÉÊ¡×¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢£²£·Æü¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°áÎà£±ÅÀ¡¦ÈÎÇä²Á³Ê£µ£·£²£°±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Å¹¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç¡¢ÃË¤¬¾¦ÉÊ¤òÅð¤àÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¡£

¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÃË¤¬ºÆ¤ÓÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¡¢ÊÖÉÊ¤òµá¤á¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡ÖËü°ú¤­ÈÈ¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢ÊÖ¶âÌ¾ÌÜ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅ¹¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ä¡ÖÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£