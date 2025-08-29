ミュージカル『PandoraHearts』公演PV解禁 アニメ版×舞台版オズ＝ベザリウスがコラボ！
東京・シアターHにて11月上演予定のミュージカル『PandoraHearts』より、公演PVが解禁となった。舞台版ビジュアルと原作漫画でつづられた映像に、テレビアニメ版の皆川純子によるナレーションと、舞台版の横山賀三が歌い上げる舞台オリジナル楽曲を織り交ぜている。
【動画】“2人のオズ＝ベザリウス”がナレーションと楽曲でコラボ 『PandoraHearts』公演PV
本作は、『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』などの童話をモチーフにした望月淳による同名漫画を舞台化したダークファンタジー。
身に覚えのない罪により、「アヴィス」と呼ばれる異世界に落とされてしまった主人公。そこで、記憶を失った少女と出会い―己の罪とは？ 少女の失われた記憶とは？
公演PVでは、 テレビアニメ版でオズ＝ベザリウス役の皆川純子がナレーションを務め、舞台版でオズ＝べザリウス役の横山賀三が舞台オリジナル楽曲を歌唱している。
また公演PV公開にあわせ、メインキャストのサイン入りポスターが当たるフォロー＆引用リポストキャンペーンの実施が決まった。メインキャスト（全9名）のサイン入り公演ポスター（B2判）がプレゼントされる。参加方法は、ミュージカル『PandoraHearts』公式Xをフォローし、本キャンペーンの告知ポストを引用リポストすること。募集期間は9月22日23時59分まで。
また、初の舞台化を記念し、原作漫画1〜3巻を無料で読めるキャンペーンを実施中。キャンペーン期間は8月31日まで。
ミュージカル『PandoraHearts』は、東京・シアターHにて11月7〜16日上演予定。
【動画】“2人のオズ＝ベザリウス”がナレーションと楽曲でコラボ 『PandoraHearts』公演PV
本作は、『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』などの童話をモチーフにした望月淳による同名漫画を舞台化したダークファンタジー。
公演PVでは、 テレビアニメ版でオズ＝ベザリウス役の皆川純子がナレーションを務め、舞台版でオズ＝べザリウス役の横山賀三が舞台オリジナル楽曲を歌唱している。
また公演PV公開にあわせ、メインキャストのサイン入りポスターが当たるフォロー＆引用リポストキャンペーンの実施が決まった。メインキャスト（全9名）のサイン入り公演ポスター（B2判）がプレゼントされる。参加方法は、ミュージカル『PandoraHearts』公式Xをフォローし、本キャンペーンの告知ポストを引用リポストすること。募集期間は9月22日23時59分まで。
また、初の舞台化を記念し、原作漫画1〜3巻を無料で読めるキャンペーンを実施中。キャンペーン期間は8月31日まで。
ミュージカル『PandoraHearts』は、東京・シアターHにて11月7〜16日上演予定。