Ä¹Ìî¤Îº¬ÄÅ°å»Õ¡¢¸ºÂÛ¤ËÍý²òÁÊ¤¨¡¡Êì»Ò¤Ë¥ê¥¹¥¯¡ÖÅöÁ³¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¡×
¡¡ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤¤ä¤¹¤¤Â¿ÂÛÇ¥¿±¤ÎºÝ¡¢»ÒµÜÆâ¤ÇÂÛ»ù¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¸ºÂÛ¼ê½Ñ¡×¤òÂçºåÂçÉÂ±¡¤¬³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤ò¸øÉ½¤·¤¿Ä¹Ìî¸©¤Î¿ÛË¬¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Îº¬ÄÅÈ¬¹É±¡Ä¹¡Ê83¡Ë¤¬29Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Â¿ÂÛÇ¥¿±¤ÏÊì»Ò¤Ë¿ÈÂÎÅª¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¡Ê¸ºÂÛ¤Ï¡Ë´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÍý²ò¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï1986Ç¯¤«¤é1600Îã°Ê¾å¤Î¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤äÂÛ»ù¿ÇÃÇ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤âº¬¶¯¤¤¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º¬ÄÅ»á¤Ï¡¢Â¿ÂÛ¤äÂÛ»ù¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸ºÂÛ¤¬´ÊÃ±¤ËÃæÀä¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£