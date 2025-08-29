「スーパーロボット大戦Y」に登場する新たなダイナゼノン「ダイナゼノンリライブ」が「THE合体」シリーズで商品化決定！
グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「THE合体 ダイナゼノンリライブ」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、8月28日に発売されたゲーム「スーパーロボット大戦Y」に登場する、怪獣優生思想が乗り込む新たなダイナゼノン「ダイナゼノンリライブ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「THE合体」より商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の商品化決定が発表され、続報については9月13日に開催予定のイベント「『グリッドマン ユニバース』SPECIAL EVENT＜怪獣共生思想＞」後に公開を予定しているため、続報に期待したい。
【速報】- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) August 29, 2025
新たなダイナゼノン
「ダイナゼノンリライブ」#THE合体 にて商品化決定！
続報は、9/13開催の
『グリッドマン ユニバース』SPECIAL EVENT
＜怪獣共生思想＞結成
後に公開予定！
詳細はこちらhttps://t.co/m8dPdZX3vg#GRIDMAN_UNIVERSE #ツブコン #メカスマ pic.twitter.com/SlFDXFYNud
【追加情報解禁②：ダイナゼノンリライブ大特集】- グリッドマン ユニバース公式アカウント (@SSSS_PROJECT) August 8, 2025
『グリッドマン ユニバース』SPECIAL EVENT
＜怪獣共生思想＞ 結成#スパロボY に参戦が発表された、誰も知らないダイナゼノン。怪獣優生思想が乗り込む『ダイナゼノンリライブ』。設定を考案した #雨宮哲 監督、ムジナ役の #諏訪彩花… pic.twitter.com/HUsoJOSs0j
(C)円谷プロ
(C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会