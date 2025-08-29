【THE合体 ダイナゼノンリライブ】 8月29日 発表 発売日・価格：未定

グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「THE合体 ダイナゼノンリライブ」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、8月28日に発売されたゲーム「スーパーロボット大戦Y」に登場する、怪獣優生思想が乗り込む新たなダイナゼノン「ダイナゼノンリライブ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「THE合体」より商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の商品化決定が発表され、続報については9月13日に開催予定のイベント「『グリッドマン ユニバース』SPECIAL EVENT＜怪獣共生思想＞」後に公開を予定しているため、続報に期待したい。

(C)円谷プロ

(C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会