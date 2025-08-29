¡ÖÊ¡²¬Âè°ì¤ÎÎÏ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÃÎ¤é¤·¤á¤ë¡×²Æ¤Î½àV¹»¤ò¥×¥ì¥¹¤Ç°µÅÝ¡¡¶Ã°Û¤Î30¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼Ã¥¤¤°µ¾¡È¯¿Ê¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦U18ÆüÀ¶¿©ÉÊTL¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡¡Ê¡²¬Âè°ì95¡½63È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡Ê24Æü¡¢Ä¹ºê¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Á´¹ñÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿Ê¡²¬Âè°ì¤¬½àÍ¥¾¡¹»¡¦È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î»ÊÎáÅã¡¦È«»³ñ¥Âç¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬18ºÐ°Ê²¼¡ÊU18¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥óµÜËÜÁï¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î5¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢30¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÍ¶È¯¡£¤½¤³¤«¤éÂ®¹¶¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¤Æ´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£Ê¡²¬Âè°ì¤Ï1»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÁ°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£µÜËÜÁï¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÄïµÜËÜÍÔ¤Ï¡Ö¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¡Ë²Æ¤Ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢²æËý¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç1»î¹ç¡¢È¯»¶¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤³¤½2¡½8¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë»Ä¤ê7Ê¬15ÉÃ¡¢µÜËÜÍÔ¤¬¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·Ä¹²¬ÂçÅÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤°Â®¹¶¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼15¿ÍÃæ14¿Í¤¬ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£µÜËÜÁï¤Ï¡ÖÎý½¬»î¹ç¤äÂæÏÑ±óÀ¬¤Ç50»î¹ç°Ê¾å¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°¤¤Æþ¤ê¤Ç¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½à¡¹·è¾¡¤ÇÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤ò71¡½63¤ÇÇË¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Âç²ñ½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢Ç³¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÅÝ¤»¤ÐÊ¡²¬Âè°ì¤ÎÎÏ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç»ö¤Ê½éÀï¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊµÜËÜÍÔ¡Ë¡£Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥¾¡¼¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò²ó¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÈÄ¹²¬¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç³ä¤Ã¤ÆÊø¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Î»îÅê¿ô¤ÈÀ®¸ùÎ¨¸þ¾å¤â°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¸«¤»¤¿¡£18ËÜÃæ5ËÜÀ®¸ù¡£µÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï2ËÜ¤º¤Ä·è¤á¤¿¡£°æ¼ê¸ý¹§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡£30ËÜÂÇ¤Ã¤Æ12¡Á15ËÜ·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ²ò¾Ã¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÎÌÜÉ¸¤Ï½é²óÂç²ñ°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡£¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎµÜËÜÍÔ¤Ï¡Ö»î¹çÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÉ½¾ð¡¢ÂÖÅÙ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÇÏ¾ì¾æ¡¡ÃÏ¸µ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÌöÆ°
¡¡Ä¹ºê¡¦¾®¥±ÁÒÃæ½Ð¿È¤ÎÇÏ¾ì¾æ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¹¶¼é¤Ëµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£Âè1Q»Ä¤ê1Ê¬48ÉÃ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢30¡½20¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2Q»Ä¤ê8Ê¬30ÉÃ¡¢Â®¤¤Å¸³«¤«¤éº¸45ÅÙ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÌÂ¤ï¤º3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ê¥ó¥°¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¡Ö°æ¼ê¸ýÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡ØÃÏ¸µ¤À¤«¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï1ËÜÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£13Ê¬16ÉÃ½Ð¾ì¤Ç¡¢3ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡£2¡¢3ËÜÌÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ê¥ó¥°¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤â²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦²ñ¾ì¤Ë¡ÖÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ç¯´Ö¤Ç³¹¤¬¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥¬¡¼¥É¿Ø¤Î°ì³Ñ¡¢ºêßÀ½¨¼÷¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¤±¤¬¤Ç·ç¤¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¦¥è¥»¥Õ¡¦¥Ï¥µ¥ó¡ÊÆ±¡Ë¤ÏU18ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á&¥·¥å¡¼¥È¤Ç1ËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£