高知県内まだまだ厳しい暑さが続いています。津野町ではそんな暑さを吹き飛ばすスリルと爽快感が味わえるアクティビティが楽しめます。



■髙橋龍介アナウンサー

「津野町にやってきました。暑いですね。津野町では自然とスリルを感じることが出来るんです！」



向かったのは、津野町芳生野の山の中。

2021年に津野町に誕生した「フォレストアドベンチャー・高知」

山の起伏や木の高低差を活用して、自然いっぱいのなかで数々のアクティビティが楽しめます。





■フォレストアドベンチャー・高知 大崎さん「放置林が増加。放置林を使ってフォレストアドベンチャーを作って、森を活性化させる」フォレストアドベンチャー・高知で楽しめるコースは4つ。今回は、31種類のアクティビティが楽しめる「アドベンチャーコース」に挑戦です！体験前には、インストラクターが必要な安全器具を身体に合わせて装着してくれます。その後、安全講習のビデオを見て、練習コースで器具の使い方を確認したら、いざ本番！まずは、地上7mのアクティビティ。恐る恐る進んでいきます。■髙橋アナウンサー「あー、結構初手で怖い」目線を下に落としてみると・・・■髙橋アナウンサー「待って、マジで怖い。撮影しながらはマジで怖い」序盤から圧倒的なスリルを味わえます！悲鳴をあげながら何とか渡りきることが出来ました。続いて、1本の丸太の上を渡っていきます。高さと怖さを感じながら進んだ先に、ご褒美が待っていました！爽快なジップライド！ご褒美のあとは、最大のスリルが待っていました。続いて地上10mからロープを掴んで飛び降りる「ターザンスイング」。フォレストアドベンチャー・高知の中で最もスリルのあるアクティビティです。心の準備をすること10分以上。■フォレストアドベンチャー・高知 山本さん「小学4年生、もしくは身長140cmあれば出来る。4年生の子どももクリアしている」カウントダウンは5秒。覚悟を決めました！■髙橋アナウンサー「生きてる！すごいスリル。グーンといって、ボワーンとなって、ギューンとなりました」分かりづらいリポートになりましたが暑さが吹き飛ぶスリルと爽快感が味わえました！アドベンチャーコースのフィナーレは、往復約650mの空中移動が楽しめる「ロングジップスライド」。空中散歩を楽しんだ後は、好きなフレーズを選んで写真を撮ることもできます。大人も子どもも本気で遊べるフォレストアドベンチャー。この夏、森に冒険に出かけてみませんか？