Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÇÆÇ¥°¥â¡Ö¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡×³ÎÇ§¡ªÊ¡²¬¤Ç¤Ï4ºÐÃË»ù¤«¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤â¡¡ÌÔ½ë¤ÇÀ¸Â©¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤«¡¡¤Ê¤¼¤ªÂæ¾ì¤Ë¡©ÀìÌç²È¡Ö¼«Æ°¼Ö¤ËÉÕÃå¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï³Î¼Â¡×

µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢´í¸±¤ÊÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡Ö¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡×¤Î½ÐË×¥¨¥ê¥¢¤¬Ç¯¡¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç¤â28¡¢29Æü¤È¡¢ÀÖ¤¤ÌÏÍÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸¶»º¤ÎÆÇ¥°¥â
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸¶»º¤ÎÆÇ¥°¥â¡Ö¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡×¡£
25Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤Ç¡¢4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤«¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï¸½ºß¡¢ÆÃ¤Ë¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¥á¥¹¤Î¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤ÏÆÇ¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Þ¤ì¤ë¤È½Å¾É²½¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¹Åç»Ô¤Ç¤âº£½µ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â12É¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Å½¤ê»æ¤ÇÃí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Åç»ÔÆâ¤Ç¤ÏÀè½µ¤â¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç24É¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈÅçÊÝ°é±à¡¦µÜÃÏÌÀÈþ±àÄ¹¡§
¡Ê¥¯¥â¤Ï¡ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÊÂ¦¹Â¤Î¡ËÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£
¥É¥¥Ã¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢·ù¤Ê¥¯¥â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡£
¤ªÂæ¾ì¤Î¥Ó¥ë¼þÊÕ¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ë¡Ä
³ÆÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤¬Áê¼¡¤°¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Î»Ñ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÙÈ÷°÷¤Ë¤è¤ë¤È28Æü¡¢¥Ó¥ë¼þÊÕ¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ç¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ÙÈ÷°÷¡§
½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤âÁÛÄê³°¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤¦¤Ï³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç20É¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¼þÊÕ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢29Æü¤â»¦ÃîºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¶î½üºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë¤â¡¢¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â10É¤¤Û¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
À¸Â©¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤ËÀìÌç²È¡ÖÄ¹°ú¤¯ÌÔ½ë¤¬±Æ¶Á¡×
À¸Â©¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤À¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯ÌÔ½ë¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û Æ°Êª¸¦µæÉô Î¦À¸ÌµÀÔÄÇÆ°Êª¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥× ±üÂ¼¸°ì¸¦µæ¼ç´´¡§
11·î¤Ë¶å½£¤ÇÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤²¹¤¬30ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤Þ¤ÀÀ®ÂÎ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤è¤êÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹°ú¤¯½ë¤µ¤¬³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¡¢À¸Â©¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û Æ°Êª¸¦µæÉô Î¦À¸ÌµÀÔÄÇÆ°Êª¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥× ±üÂ¼¸°ì¸¦µæ¼ç´´¡§
¤ªÂæ¾ì¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Æ°¼Ö¤¬ÉÑÈË¤ËÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ËÉÕÃå¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¡£³°Íè¼ï¤Ï¼«Á³´Ä¶¤è¤ê¿Í°Ù´Ä¶¤¬·úÊª¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÄêÃå¤¹¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¤¡£
´Ä¶¾Ê¤ÏÈ¯¸«¤·¤Æ¤âÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤é¤º¡¢¤«¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
