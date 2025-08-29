¡Ö¼ÂÏÃ¤È¤Ï¡ª¡×¤¢¤ó¤Ñ¤óµÓËÜ²È¡¢6ºÐ»þ¤Ë¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»÷´é³¨¤ò¸ø³«¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï!¡×¡Ö´ñÀ×Åª¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êËÜÊª¡ª¡×
¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¤ÏÀþ¤¬ÂÀ¤¯¤Æ³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ì¡²è²ÈŽ¥¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈÄª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¯½÷¤Î»÷´é³¨¤Èà¤½¤Ã¤¯¤ê¤Îá¼ÂÊª¤òµÓËÜ²È¤¬¸ø³«¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢Ìø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤È¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)É×ÉØ¤Î²È¤Ë¾®³ØÀ¸¤Î¾¯½÷¤¬Ë¬¤ì¡¢¿ó¤«¤é»÷´é³¨¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¾¯½÷Ž¥ÃæÎ¤²ÂÊÝ(±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê)¤¬¿§»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë»Ñ¤È¤È¤â¤Ë2Ëç¤Î»÷´é³¨¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö3ËçÌÜ¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤¬¡¢6ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»÷´é³¨¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î»÷´é³¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¶öÁ³¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¼ÂÏÃ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤Ã¡ª¤³¡¢¤³¤ì¤Ï!¡×¡ÖËÜÊª¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¡ÖÈþ½Ñ¤µ¤ó¤â¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î³¨¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¾å¼ê¤¤¤±¤É¤ä¤Ï¤êËÜÊª¡ª¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¤ÏÀþ¤¬ÂÀ¤¯¤Æ³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ÀÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃæ±à¥ß¥ÛÀèÀ¸¤Î¼ÂÏÃ¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ë»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Êý¤¬¤³¤¦¤·¤ÆµÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë½ñ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ñÀ×Åª¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È»Ë¼Â¤Ç¤Ï¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤¨¤É¡¢»÷´é³¨¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡ª¥à¥Í¥¢¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£