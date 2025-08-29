兄妹YouTuber「中町兄妹」（登録者161万超）の兄・中町JPさんが2025年8月28日に公開した動画で、撮影を予定している日に妹・中町綾さんが「30分前ドタキャン」をするとして不満を訴えた。

「飲むと次の日、お腹が痛すぎてとにかくもう動けないの」

公開されたのは「兄が初めて妹に不満をぶつけたらちゃんと反省してましたwwwww」という題の動画だ。兄妹で会話する中、JPさんが「こっちからの文句言っていい？1個。最近ドタキャンするじゃん...もうちょい早く言えない？」と眉をひそめる場面があった。

撮影を予定している時刻の30分前、JPさんがスタッフと共に綾さんの元へ向かう頃に中止の連絡が届くことが「めちゃくちゃ多い」と不満を訴えている。

綾さんは「最近、飲むと次の日、お腹が痛すぎてとにかくもう動けないの」と弁明し、「それは申し訳ない。でも、次の日の朝にならないと分かんないじゃん。だから（撮影できる可能性もあるため）ギリギリまで頑張るんだよ綾も」と反論した。

JPさんは「頑張らなくていいわ」「（連絡は）早く欲しいとにかく」と笑って受け止め、「でも、それでありがたいこともあんの」という。基本は昼に撮影するとして、ドタキャンされた場合の利点を「映画とか見に行ったり、そういうのしてるから日常は良くなってる。正直言うと。準備してなかったら外出ないもん。朝に『今日撮影なし』っていったら二度寝とかするじゃん」と述べた。

これを受けて綾さんが「じゃあ、ありがとうは？」と煽ると、JPさんは「やばいね、30分前ドタキャン。こいつマジで」とツッコみ、自分より早く準備を始めるスタッフに「1番申し訳ない」としていた。

「イラつくとかまではいかないの」「家族だから」

酒の影響について「今もずっと下痢」など説明を続ける綾さん。近況を聞く中でJPさんが、

「改めていいなと思うのはさ、綾のドタキャンはイラつくとかまではいかないの。また今日もね、っていう。家族だから。これ家族じゃなかったら、これ『揉め』だよね。そこが俺良かったって思う。マジで」

と話す一幕もあった。綾さんに対して「可能性を言ってほしいわ。その朝に『今日ちょっと腹痛いかも』みたいな」「それがあれば心の準備もできる。ソラ（スタッフ）にも報告できる。もしかしたらっていう」と重ねて訴えながら、「もしかしたらって一番めんどいか」と苦笑した。

動画のコメント欄には、「直前ドタキャンはまじイラつくのにJP優しく伝えてて良いね」「JPがあやちゃんに注意したあとありがたいポイント言うのやさしい」「2人はなんだかんだ仲良しなんだろうなぁと思った」「撮影の前日はお酒飲まないのがいいよ」といった声が寄せられている。