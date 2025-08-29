ヒューモルガン初のバニラシェイクPOP-UPが日本橋三越で開催

バニラスイーツ専門店「Hugh Morgan（ヒューモルガン）」が、2025年9月3日（水）から9月16日（火）まで、日本橋三越本店 新館地下2階イベントスペースにて、ブランド初の「バニラシェイク」POP-UPストアを開催します。世界各地から厳選したAランク以上のバニラだけを使用し、奥深い香りと上品な甘さを最大限に引き出した、まさに“究極の一杯”。さらに個性豊かな3種類のフレーバーとトッピングが揃い、自分好みのバニラシェイクを楽しめる贅沢な機会です♪

ヒューモルガンが贈る3種のバニラシェイク

POP-UP限定で登場するのは、3種の個性豊かな「バニラシェイク」。

ヴァニーユ



価格：1,350円

ゼリー、ジャム、クランブル、パイまで全てにバニラを使用した、贅沢な“バニラ尽くし”の一杯。

トロピカルヴァニーユ



価格：1,500円

マンゴーやパッションフルーツ、パイナップル、ココナッツが織りなす爽やかな酸味と、バニラの甘美な香りが調和した夏らしいシェイク。

コーヒーキャラメルヴァニーユ



価格：1,500円

コーヒーの苦みとキャラメルの甘苦さが溶け合い、奥行きのある大人の味わいを演出。

トッピングで自分好みの一杯に

さらにお好みに合わせて、別料金でバニラスイーツをトッピング可能です。

シューラスク（108円）やサブレHM（2枚195円）、ディアマン（2枚195円）、マカロン（324円）、フィナンシェ（324円）、マドレーヌ（324円）、サブレ・オ・ブール（540円）など、こだわりの焼き菓子がラインナップ。バニラシェイクにアクセントを加えれば、より華やかで自分だけの特別な一杯に仕上がります♡

バニラの真価を味わえる特別な2週間

ヒューモルガンが追求する「バニラの真価」を堪能できる、この期間限定POP-UP。

Aランク以上のバニラをふんだんに使用し、奥深い香りと上品な甘みを引き出したシェイクは、ここでしか出会えない贅沢な体験です。

個性豊かな3種類のフレーバーに加え、焼き菓子トッピングで自分好みにカスタマイズできるのも魅力。ぜひ日本橋三越で、極上のバニラの世界を味わってみてください♪