9.5発売「ちいかわベビー」きょうから入店予約スタート！ SNSでは「絶対当てる」「倍率やばそう」「転売ヤー外れろ」の声
人気キャラクター、ちいかわの新シリーズ「Chiikawa Baby」の催事が、9月5日（金）から、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」をはじめ、ちいかわらんどを含む全国14ヵ所で随時開催。8月29日（金）から、東京駅いちばんプラザ、東急プラザ銀座、名古屋パルコ西館B1F イベントスペース分の抽選予約受付がスタートした。
【写真】反則級のかわいさ 全部保護してあげたい「Chiikawa Baby」グッズ一覧（190枚）
■当選発表は9月1日（月）
今回発売されるのは、謎のあめを食べてベビーになっちゃった、ちいかわたちのかわいいグッズたち。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種展開の「おくるみぬいぐるみ」のほか、ベビーになった、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサー、ラッコ、古本屋の「マスコット」、キャベツから取り出すこともできる「キャベツに包まれたうさぎマスコット」など、愛くるしいデザインのアイテムが盛りだくさんとなっている。
9月5日（金）から販売が始まる、東京駅いちばんプラザ、東急プラザ銀座、名古屋パルコ西館B1F イベントスペースの3会場では、混雑回避・列形成の最小化のため、 安全対策としてLINEアプリを使用した予約申込による入場制限を実施。8月29日（金）の10時00分から8月31（日）の23時59分まで、抽選予約を受け付ける。スタート直後にはシステムエラーがあったが、現在は復旧しているとのこと。
申込みは、各日一人1回まで。同日の同一人物による複数の申し込みや、入店チケットの譲渡、販売、スクリーンショットでの入店などの不正が発覚すると入店ができなくなる。
当選発表は、9月1日（月）の10時00分以降を予定。当日、入店案内開始時間5分前に自身のLINEアカウントにQRコードが届く。チケットは、入店案内開始時間の30分後に失効する。
なお、入場予約は安全対策を目的とし、販売する商品の購入およびノベルティの配布を約束するものではない。
9月26日（金）スタートのキデイランド大阪梅田店 ランキングスクエア、キデイランド広島パルコ店 K-spotの入店チケットは、後日キデイランドイベントXにて発表される。
開催発表時からすでに大きく話題になっていた本グッズシリーズ。SNSでは応募報告も多数見受けられ、「絶対当てる」「倍率やばそう」「転売ヤー外れろ」「どこか当たれーー」とさまざまな声が上がっている。
引用：「キデイランドイベント」X（@kiddyevent）
