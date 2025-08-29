◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第２日（２９日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、ツアー２０勝の石川遼（カシオ）は２位で出て１バーディー、１ボギーの７２と伸ばせず、通算６アンダーで２２位に後退した。

２イーグル、５バーディーなど伸ばした初日から一転、パットやアプローチで苦しむ１日となった。前半は３番でボギーをたたき、なかなかバーディーを取れない展開。９番で約１メートルのバーディーパットがカップの縁に蹴られ、バーディーは１４番の１つのみだった。

特にパッティングで苦戦したが「ドンマイって感じです。技術的なミスはあって、しっかりラインも読めてるので、こういう時もあるかな」と石川。終盤の４〜５ホールは、パットの握りを順手からクロスハンドグリップに変更し「いいイメージは作ることができた。そこのストロークの修正をしたい」と話した。

本来、得意とするショートゲームの不調をショットでカバーした。「先週は１日だけ崩れちゃったけど、次の日から修正できて、より良くなった。昨日より今日の方がかなり良かった。いい部分は保ちながら最後までやれた。アプローチ、パターでミスしてしまった。その分、ショットで我慢できた」と振り返った。

首位と７打差の２２位に後退した。石川は「今日はかなり順位を落としちゃったたけど、耐えられた。明日以降、まだまだ分からないかなと思う」。１６年大会以来の制覇をあきらめていない。