¡¡£Ó£Î£Ó¤ò»È¤Ã¤Æ²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆÈðëîÃæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÅçÁáÉÄÈï¹ð¡Ê£´£¸¡Ë¤ÎºÛÈ½¤¬£²£¹Æü¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¨Ìò£±Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÙ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤Î¡ÖÀå¤¬¤ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤È·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃæÅçÈï¹ð¤ÏËÙ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë£²£³Ç¯£´·î¤«¤é£²£µÇ¯£±·î£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½£²Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤½È¬É´¡×¡Ö´é¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÖÀå¤ò°ú¤Ã¤³È´¤«¤ì¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È£±Ëü£¶£°£°£´·ï¤â¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÁ÷¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸øÈ½¤Ç¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ï¼«Âð¼þÊÕ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç£×£é¡½£Æ£é²óÀþ¤ò»È¤Ã¤ÆÁ÷¿®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¦¶È¤Ë¤Ï¤Ä¤«¤ºÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæÅçÈï¹ð¤ÏÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ÎµÒ´ÑÅª»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍÆµ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖË¸³²¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¯¡×¡ÖÇ§¼±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²£ÁÒÍº°ìÏººÛÈ½´±¤Ï¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉÑÈË¤ËÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£±Ç¯£³¤«·î¤ËÅÏ¤êÌó£±Ëü£¶£°£°£°²ó¤â¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÈðëîÃæ½ý¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢Á÷¿®¤Î·ï¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡Ö±ß³ê¤Ê¥Ö¥í¥°¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¿ë¹Ô¤Ï½ÐÍè¤º¡¢»Ù¾ã¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶ÈÌ³Ë¸³²¤ÎÄøÅÙ¤ÏÁê±þ¤ËÂç¤¤¯¡¢·ë²Ì¤ò·Ú¤¯¸«¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¤ÈÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥°¤Ï±ÜÍ÷¤»¤º¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¿®¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÁ°²Ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¡£¤µ¤é¤ËÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀº¿À¼À´µ¤Î±Æ¶Á¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ë¤ÏËÙ¤â´é¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÙ¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÆô»Ò¾¡µª»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎºÛÈ½¤ÏËÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¡×¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£±Ç¯£³¤«·î¤â¤Î´Ö¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤·¡£Èà½÷¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¿¡£¼Â¤ÏÊÝ¼á¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï£²Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ÎºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Â¾¤«¤é¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÛÈ½¤¬ÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¸½ºß¤âÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÌ±»ö¤Ç¤ÎÁÊ¾Ù¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£