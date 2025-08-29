¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥Ð¥ó¥É¡ÖÁêÂÐÀ­ÍýÏÀ¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦±Ê°æÀ»°ì¡Ê42¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¤¸¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÄ³ÌîÀµÍÎ¡Ê61¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡±Ê°æ¤ÏË¡»ö¤Ç¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤ª¤¸¤­¤À¡¼¡ª¡×¤ÈÄ³Ìî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ê°æ¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»³¸ý¾°Èþ¤â2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¥Ñ¥ÑÂ¦¤Î¤´¿ÆÀÌ¤ËÄ³Ìî¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´ñÀ×¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤ªÃý¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤â¡Ö°Õ³°²á¤®¤Ç¤¹¡ª¡ª³Ê¹¥ÎÉ²á¤®¤ë¤ª¤¸ÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Ä³Ìî¤Ï°ÊÁ°¡¢6ºÐ¾å¤Î·»¡¢4ºÐ¾å¤Î»Ð¤Î3¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¡£