¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¡Ä³ÌîÀµÍÎ¤Î±ù¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¥â¥Ç¥ëºÊ¤â¡Ö¤´¿ÆÀÌ¤ËÄ³Ìî¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´ñÀ×¡×
¡¡¥Ð¥ó¥É¡ÖÁêÂÐÀÍýÏÀ¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦±Ê°æÀ»°ì¡Ê42¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¤¸¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÄ³ÌîÀµÍÎ¡Ê61¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±Ê°æ¤ÏË¡»ö¤Ç¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤À¡¼¡ª¡×¤ÈÄ³Ìî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ê°æ¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»³¸ý¾°Èþ¤â2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¥Ñ¥ÑÂ¦¤Î¤´¿ÆÀÌ¤ËÄ³Ìî¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´ñÀ×¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤ªÃý¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤â¡Ö°Õ³°²á¤®¤Ç¤¹¡ª¡ª³Ê¹¥ÎÉ²á¤®¤ë¤ª¤¸ÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä³Ìî¤Ï°ÊÁ°¡¢6ºÐ¾å¤Î·»¡¢4ºÐ¾å¤Î»Ð¤Î3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¡£